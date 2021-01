Sněmovna USA rokuje o ústavní žalobě na Trumpa, očekává se její schválení

Na hlasování o obžalobě, neboli impeachmentu, se možná bude čekat až do pozdního odpoledne washingtonského času (okolo půlnoci SEČ).

Dnešní jednání sněmovny provází nevídaná bezpečnostní opatření. Fotky reportérů z Kongresu a jeho okolí ukazují hlídkující skupiny vojáků a další desítky až stovky členůozbrojených silodpočívajících na chodbách uvnitř Kapitolu. Mobilizace vychází z obav z dalších násilností i vzhledem k nadcházející inauguraci Bidena.

East front of the Capitol. pic.twitter.com/V4qOW2iyzE — Jake Sherman (@JakeSherman) January 13, 2021

Odcházející prezident Trump podle demokraty předloženého návrhu žaloby svým chováním přispěl k "násilí proti vládě Spojených států" a zradil důvěru veřejnosti. "Projednáváme toto historické opatření na samotném místě zločinu a nebyli bychom tady, nebýt prezidenta Spojených států," řekl na úvod dnešní rozpravy demokratický zákonodárce Jim McGovern. Jeho kolegyně Judy Chuová uvedla, že na Kongres minulý týden zaútočili "teroristi". "Ovšem tentokrát byli teroristi radikalizováni přímo tady ve Spojených státech," řekla.

"Zeď republikánské podpory, která umožnila Trumpovi proplout zdánlivě nekonečnou sérií krizí, začíná s náhlou silou praskat," napsala dnes agentura AP.

Nejméně pět republikánských členů Sněmovny reprezentantů už ohlásilo, že budou hlasovat pro vznesení nové ústavní žaloby. Kongresman Adam Kinzinger v rozhovoru na televizi CBS řekl, že očekává i další hlasy svých stranických kolegů pro impeachment. "Tohle je jeden z těch momentů, který přesahuje politiku," uvedl.

Řada dalších republikánů vyjadřuje názor, že nový proces s prezidentem jen dál prohloubí polarizaci americké společnosti a přinese nové "trauma". Zástupkyně Jižní Karolíny Nancy Maceová zase dnes uvedla, že za "útok na Kapitol" přičítá odpovědnost prezidentovi, jeho očekávanou obžalobu ale označila za uspěchanou.

Prezident Trump, který má zablokované účty na twitteru i facebooku, se k věci zatím příliš nevyjadřuje. V úterý novou ústavní žalobu označil za směšnou, přičemž neuznal zodpovědnost za události minulé středy. Poslední zprávy amerických médií ovšem naznačují, že tentokrát by se v americkém Senátu mohla najít podpora pro jeho odsouzení. Senát by zároveň mohl Trumpovi zakázat další kandidaturu na post prezidenta.

Odsouzení v Senátu by bylo spojené s odvoláním Trumpa z prezidentské funkce. Ačkoli nelze vyloučit ani rychlé rozhodnutí ze strany Senátu, případné brzké uznání viny by Trumpovo úřadování zkrátilo nanejvýš o dny. I proto se mluví také o možnosti uplatnit jedno z ustanovení 14. dodatku americké ústavy a v odděleném hlasování zakázat Trumpovi další kandidaturu do čela USA.

Zpravodajský web BBC dodává, že případné odsouzení by Trumpa připravilo o doživotní penzi a zdravotní pojištění, také by mohl přijít o státem placenou ochranku.