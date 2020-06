Sociální sítě opět zasáhly proti Trumpovi, jeho tým v příspěvku použil i nacistický symbol

Trumpova kampaň zveřejnila na facebooku reklamní příspěvky, v nichž vystupovala proti organizaci Antifa, tedy Antifašistické akci. Tu prezident a jeho tým bez důkazů viní z rabování a násilností, které v posledních týdnech na některých místech provázely převážně pokojné protesty proti rasismu a policejní brutalitě vyvolané úmrtím černocha George Floyda po tvrdém zákroku bělošského policisty.

"Nebezpečné DAVY krajně levicových skupin pobíhají našimi ulicemi a způsobují naprostý chaos," psalo se ve sponzorovaných příspěvcích, jež se objevily na profilech Trumpa, jeho viceprezidenta Mikea Pence či na stránce Trumpovy kampaně. Zprávy vyzývaly k podpoře Trumpovy snahy označit Antifu za domácí teroristickou organizaci.

K příspěvkům byl připojen obrázek červeného trojúhelníku namířeného vrcholem dolů s černým ohraničením. Podobný symbol přitom podle expertů používali nacisté pro označení komunistů a dalších politických vězňů v koncentračních táborech. Po válce si jej vzaly za svůj některé antifašistické organizace v Británii a Německu, podobně jako si i jiné skupiny přivlastnily symboly, jež byly dříve používány pro jejich represi.

"Odstranili jsme tyto příspěvky a reklamy kvůli porušení našich pravidel proti organizované nenávisti," uvedl Facebook ve vyjádření. "Naše pravidla zapovídají používání symbolů zakázané nenávistné skupiny, využívaných pro identifikaci politických vězňů, bez poskytnutí kontextu, který symbol odsuzuje, nebo vysvětluje," dodala internetová společnost.

Podle listu The New York Times nebylo jasné, zda Trumpova kampaň věděla, co symbol znamená. V reakci na twitteru uvedla, že symbol je na sociální síti dostupný jako emotikon a že jej často používá Antifa.

This is an emoji. 🔻



It's also a symbol widely used by Antifa. It was used in an ad about Antifa.



It is not in the ADL's Hate Symbols Database. pic.twitter.com/AY1YRxduf4 — Trump War Room - Text TRUMP to 88022 & get the APP (@TrumpWarRoom) June 18, 2020

Navíc podle Trumpova volebního týmu není v databázi nenávistných symbolů mezinárodní nevládní organizace Liga proti hanobení (ADL). Historik se specializací na Antifu z Rutgersovy univerzity Mark Bray však The New York Times řekl, že ve Spojených státech tento trojúhelník stoupenci antifašistické organizace nepoužívají.

Do aféry se na twitteru vložilo rovněž muzeum v bývalém nacistickém koncentračním a vyhlazovacím táboře v Osvětimi a Osvětimi-Březince, které uvedlo, že vězni s červeným trojúhelníkem tvořili v táborech nejpočetnější kategorii.

A red triangle that marked 'political prisoners' was the most common category of prisoners registered at the German Nazi #Auschwitz camp.



In August 1944, political prisoners constituted 95 percent of camp prisoners'. A letter inside the triangle could mark the nationality. pic.twitter.com/jBuNn0xmL1 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) June 18, 2020

Společnost Twitter pak na své síti označila za manipulativní Trumpův čtvrteční příspěvek, v němž prezident sdílel video, na němž černošské a bělošské dítě běží po chodníku.

Do záběru je však vloženo falešné logo televizní stanice CNN s titulkem "vystrašené batole utíká před rasistickým dítětem", v němž je navíc pravopisná chyba. Účelem videa bylo obvinit "falešná média", jak Trump často nazývá mimo jiné právě CNN, že šíří nepravdivé informace. Záběry použité ve videu přitom pocházejí ze zářijové reportáže CNN, která pojednávala o vřelých vztazích těchto dvou dětí.