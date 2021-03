Soud poslal exprezidentku Bolívie na čtyři měsíce do vazby

Áňezová stála v čele Bolívie od listopadu 2019 do listopadu 2020. Do úřadu nastoupila po rezignaci Eva Moralese, který odstoupil po masových protestech, které vyvolalo to, že se v rozporu s ústavou ucházel o čtvrtý prezidentský mandát. Během demonstrací v roce 2019 zemřelo přinejmenším 30 lidí. Podle Moralesových příznivců se jednalo o státní převrat, Áňezová ale tvrdí, že předání moci se uskutečnilo podle ústavních pravidel.

V loňských prezidentských volbách uspěl kandidát Moralesovy socialistické strany (MAS) Luis Arce. Díky toku, se bývalý prezident, který byl po odchodu z funkce taktéž vyšeřtován kvůli terorismu, mohl vrátit ze zahraničí.

Áňezová na twitteru uvedla, že stíhání je politická perzekuce. "MAS rozhoduje a justice poslušně vykonává," napsala. Politička naléhala na mezinárodní organizace, včetně Evropské unie, aby vyslaly do Bolívie své pozorovatele.

Spojené státy i Evropská unie vyzvaly Bolívii, aby dodržovala zásady rovného procesu a zaručila, že se soud uskuteční bez politických tlaků.

Před soudem stanuli také bývalý ministr energetiky Rodrigo Guzmán a bývalý ministr spravedlnosti Álvaro Coimbra. Ti také čelí obvinění ze vzpoury a podpory terorismu a byli posláni do vazby na čtyři měsíce. V neděli policie zatkla také další představitele bývalé vlády. Podle žalobců hrozí, že obvinění se budou snažit uprchnout do zahraničí či se skrývat před soudem.