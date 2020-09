Soud: Program, na který upozornil Snowden, byl nezákonný

Došel také k závěru, že šéfové amerických tajných služeb lhali veřejnosti, když před ní tento program obhajovali, informovala agentura Reuters.

Snowden je bývalým spolupracovníkem americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA). V roce 2013 zveřejnil utajované informace tajných služeb, jež mimo jiné dokládaly, že rozvědky sbíraly telefonní záznamy týkající se milionů Američanů. Snowden je za vyzrazení těchto informací stále stíhán americkými úřady, před nimiž se od roku 2013 ukrývá v Rusku.

Soud dnes rozhodl, že shromažďování záznamů porušovalo americké federální zákony a mohlo být i protiústavní. "Nikdy jsem si ani nepředstavoval, že se dožiju toho, že naše soudy odsoudí aktivity NSA jako nezákonné a ve stejném rozsudku ještě uznají moje zásluhy na jejich odhalení," napsal Snowden na twitteru.

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA's activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.



And yet that day has arrived. https://t.co/FRdG2zUA4U