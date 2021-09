Soud s teroristou z 11. září začne nejdříve za rok

Obhajoba mužů tvrdí, že McCall, který byl jmenován soudcem jen před dvěma roky, nemá dostatečnou kvalifikaci pro vedení procesu, ve kterém hrozí vynesení trestu smrti. McCall uvedl, že si do zahájení procesu vzdělání doplní.

Soudci McCallovi byl případ přidělen v srpnu a ve věznici v Guantanámu vede druhým týdnem přípravná slyšení. Je čtvrtým soudcem, který případ dostal. Muže má soudit porota, která bude složená z vojáků a civilistů. Podle soudce ale výběr jejích členů nezačne dříve než v září příštího roku. Dodal, že proces není vázán žádnými časovými termíny.

Průběh přípravného řízení se zdržel o zhruba rok a půl kvůli epidemii covidu-19.

Obhajoba dvou obžalovaných mužů ale vznesla námitky ohledně kvalifikace soudce. Poukázala na některé podle nich nesprávné procedurální postupy, které udělal během slyšení. Obhájci soudce vyzvali, aby přerušil slyšení do doby, než se dovzdělá. Podle deníku The New York Times byl McCall jmenován do funkce před dvěma roky a je tak nejméně zkušeným mezi soudci, již se případem zabývali.

McCall uvedl, že jeho kvalifikaci prověřila armádní komise. Slíbil ale, že do začátku procesu bude navštěvovat přípravný on-line kurz pro soudce.

Mezi pětici obviněných je sedmapadesátiletý Pákistánec a bývalý člen vedení teroristické organizace Al-Káida Chálid Šajch Muhammad. Vyšetřovatelé jej označují za hlavu útoku na USA z 11. září 2001. Zadržen byl v únoru 2003 v Pákistánu, v září 2006 byl převezen z některé z tajných věznic americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) do věznice na americké základně Guantánamo na Kubě, kde setrvává s dalšími islámskými radikály.