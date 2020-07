Soudce chce nové posouzení v případu Trumpova exporadce Flynna

O stažení Flynnova případu požádalo ministerstvo spravedlnosti i přesto, že se poradce přiznal ke lhaní Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI).

Flynn se přiznal k tomu, že vyšetřovatelům poskytl nepravdivé informace o svých kontaktech s někdejším ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem. Původně se dohodl na spolupráci s americkými úřady, poté však svoje přiznání stáhl a jeho právníci společně s Trumpovými spojenci zahájili kampaň za to, aby prokuratura od jeho stíhání upustila.

Ministerstvo spravedlnosti tak rozhodlo začátkem května, což řada pozorovatelů označila za bezprecedentní a značně kontroverzní krok. Opozice obviňovala ministra spravedlnosti Williama Barra, že zneužívá své pravomoci, aby pomohl Trumpovým spojencům. Zástupci ministerstva však tvrdili, že rozhovor mezi Flynnem a FBI, z nějž vzešlo obvinění z křivé výpovědi, nebyl odůvodněný a netýkal se předmětu vyšetřování, jehož cílem bylo ověřit podezření z ruského vlivu na volby v roce 2016.

Soudce Sullivan však podle CNN nechtěl žádosti o upuštění od případu vyhovět automaticky a požádal dalšího bývalého soudce, aby sepsal posudek proti rozhodnutí ministerstva. Flynnovi právníci následně požádali federální odvolací soud, aby Sullivanovi upuštění od případu přikázal, protože podle nich měl vyhovět žádosti ministerstva bez zbytečného odkladu.

Tři soudci odvolacího soudu pak Sullivanovi v druhé polovině června nařídili zastavit Flynnův proces. Proti tomu se nyní soudce odvolal a požádal odvolací soud, aby svůj příkaz znovu přehodnotil, tentokrát v plném složení.

Sullivanovi právníci v žádosti k soudu tvrdí, že předchozí příkaz trojice soudců představuje "významný odklon od předchozích rozhodnutí, který hrozí tím, že obrátí normální soudní proces vzhůru nohama".

So now it is reported that, after destroying his life & the life of his wonderful family (and many others also), the FBI, working in conjunction with the Justice Department, has “lost” the records of General Michael Flynn. How convenient. I am strongly considering a Full Pardon!