SpaceX propustila kvůli kritice Muska nejméně pět lidí

Dotyční podle ní napsali a nechali kolovat otevřený dopis, v němž Muska kritizovali a zároveň vyzývali řídící pracovníky, aby ve firmě změnili pracovní kulturu. Musk ve čtvrtek na dálku hovořil také se zaměstnanci společnosti Twitter, kterou se chystá převzít, a i tam naznačil propouštění.

Zaměstnanci, kteří kritizovali Muska, se ve firmě SpaceX domáhali kultury většího začlenění. Firma se k tomu zatím nevyjádřila. Prezidentka společnosti SpaceX Gwynne Shotwellová na dotaz listu The New York Times (NYT) e-mailem odpověděla, že firma prošetřila v souvislosti s dopisem několik zaměstnanců, jejichž pracovní smlouvu s podnikem následně ukončila.

Newyorský list s odkazem na e-mail Shotwellové také napsal, že zaměstnanci zapojení do rozesílání dopisu dostali výpověď za to, že ostatní zaměstnance dostali do nepříjemné situace. Ti se pak cítili zastrašovaní a šikanovaní, případně byli rozladění, protože dopis je nutil podepsat něco, co nevyjadřovalo jejich názor.

Předchozí otevřený dopis adresovaný řídícím pracovníkům firmy SpaceX podle Reuters hovořil o Muskovi jako o člověku, který odvádí pozornost a který je ostudou pro firmu, kterou založil.

Dopis obsahoval seznam tří požadavků, jejichž splnění se nespokojení zaměstnanci domáhali. Požadovali, aby se SpaceX "rychle a jednoznačně oddělil od Elonovy osobní značky", dále aby "veškeré vedení bylo stejně zodpovědné za to, že SpaceX bude pro každého skvělým místem na práci" a aby vedení "definovalo a jednotně zareagovalo na všechny formy nepřijatelného chování".

Elon Musk je zakladatelem automobilky Tesla a v současné době je nejbohatším člověkem světa. Podle žebříčku agentury Bloomberg se hodnota jeho majetku aktuálně pohybuje kolem 203 miliard dolarů (4,8 bilionu Kč). Na druhé příčce je s částkou 127 miliard USD zakladatel internetového obchodu Amazon Jeff Bezos, třetí je francouzský podnikatel Bernard Arnault, který se věnuje prodeji luxusního zboží a jehož majetek Bloomberg aktuálně odhaduje na 122 miliard USD.

Musk v dubnu oznámil, že za 44 miliard dolarů (přes bilion Kč) převezme firmu Twitter, která provozuje stejnojmennou sociální síť. Kvůli neshodám s vedením firmy ohledně předání podrobností o falešných a robotických účtech na síti ale později naznačil, že by od záměru mohl odstoupit. Ve čtvrtek se poprvé na dálku setkal se zaměstnanci Twitteru a odpovídal na jejich dotazy. Z jeho projevu vyplynulo, že uvažuje o propouštění, pokud si to finanční situace firmy vyžádá. Dodal nicméně, že ti zaměstnanci, kteří jsou dobří, se nemají čeho obávat.

"Firma se každopádně musí ozdravit. Náklady jsou teď vyšší než výnosy," cituje Muska BBC. Musk také řekl, že preferuje práci z kanceláře, nikoliv z domova. I zde ale naznačil, že pokud bude někoho považovat za výjimečného zaměstnance, o práci z domova se dá uvažovat, pokud o to bude ten člověk stát.