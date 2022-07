Spojené státy pomocí dronu zabily lídra Islámského státu v Sýrii

Velitelství ozbrojených sil USA pro Blízký východ, Perský záliv a severní Afriku (CENTCOM) oznámilo, že Máhir Aghál byl dnes zabit a nejmenovaný vysoce postavený člen IS byl vážně zraněn. Podle Pentagonu nejsou žádné civilní oběti. Agentura AP píše, že toto tvrzení nemohla nezávisle ověřit. Útok byl proveden v severozápadní Sýrii nedaleko hranice s Tureckem. Agentura Reuters píše, že zabitý muž patřil k pěti nejvýše postaveným představitelům IS.

V roce 2014 se teroristům z IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a skoro třetinou Iráku. V oblasti, kde žilo skoro osm milionů lidí, příslušníci skupiny řezali hlavy, zotročovali ženy, unášeli a páchali mnohá další zvěrstva. V roce 2017 byl IS v Iráku poražen, v sousední Sýrii se tak stalo o dva roky později. V obou zemích ale udržuje menší buňky schopné zorganizovat jednotlivé útoky.

Úder na Aghála byl proveden poté, co se letos v únoru šéf IS Ibráhím Hášimí Kurajší odpálil spolu s dalšími členy své rodiny při razii amerických speciálních sil. Kurajší vedl IS od roku 2019, kdy se zabil při podobné americké operaci jeho předchůdce abú Bakr Bagdádí.