Spor mezi epidemiology a ekonomy? Nositel Nobelovy ceny vyvrací mýtus

Indicie dle trumpologie

Trump jedná impulzivně a intuitivně, často ovlivněn tím, s kým se naposledy setkal nebo co viděl v televizi Fox News, soudí profesor. Míní, že prezident vůbec nevyužívá rozsáhlého expertního aparátu, na který by se mohl obrátit, pokud by chtěl naslouchat.

Veřejnost - a dle četných náznaků i lidé uvnitř stávající administrativy - se snaží předvídat, co přijde, z Trumpových tweetů a stanovisek osob, které vypadají, že mají aktuální přízeň prezidenta, konstatuje Krugman. Pokládá tedy otázku, co pomyslná trumpologie naznačuje nyní.

"To, že Trump skutečně, skutečně chce ukončit velmi brzy uzavření ekonomiky," odpovídá si ekonom. Připomíná, že v pondělí šéf Bílého domu na Twitteru sdělil svůj předpoklad, že má pravomoc přehlasovat guvernéry jednotlivých amerických států, kteří zavádějí karanténní opatření.

Situace podle laureáta Nobelovy ceny naznačuje, že ve Spojených státech se může schylovat k ústavní krizi, protože výklad těchto pravomocí není jednoznačný. Navíc, Trumpův poradce pro ekonomické otázky Peter Navarro v rozhovoru pro deník New York Times prohlásil, že oslabená ekonomika může stát život více lidí než koronavirus, poukazuje Krugman.

Krugman sám se kloní k názoru, že mezi epidemiology existuje shoda na tom, že ve Spojených státech ještě zdaleka nenastal čas na úvahy o jakémkoliv rozvolňování opatření k omezení mezilidského kontaktu. "Karanténa napříč Americkou zřejmě narovnala křivku (počtu nakažených), což nám umožnilo - těsně - vyhnout se celkovému zahlcení zdravotnického systému," píše profesor.

Počet nových případů možná již kulminoval, ale není dobré polevit, pokud nejsme v pozici, kdy takový krok nevyvolá druhou vlnu pandemie, soudí ekonom. Deklaruje, že Spojené státy se tomuto bodu zatím nepřiblížily, a proto se ptá, odkud podobné návrhy přicházejí.

Nemoc miliardářů

"Vidím, že někteří lidé to líčí jako spor mezi epidemiology a ekonomy, ale to je naprosto chybné," pokračuje Krugman. Ujišťuje, že zkušení ekonomové si uvědomují, že jejich znalosti nejsou bezmezné, a uznávají a respektují experty z jiných oborů.

Nedávný průzkum mezi americkými ekonomy naopak zjistil, že jednomyslně podporují i velmi dlouhé omezení ekonomické aktivity, dokud se šíření nemoci covid-19 výrazně neomezí, zdůrazňuje nositel Nobelovy ceny. Deklaruje, že volání pro otevření ekonomiky tedy nepochází od ekonomů, ale od podivínů a kruhů blízkých Trumpovi.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Tito lidé, jako například zmíněný Peter Navarro či novinář Stephen Moore, kterého se Trump pokoušel dosadit do Rady americké centrální banky FED, se sice mohou označovat za ekonomy, ale lidé z oboru je považují za excentriky, vysvětluje profesor. Dodává, že druhou skupinu tvoří byznysmeni s blízkou vazbou na prezidenta, kteří trpí typickou nemocí miliardářů - předpokladem, že nejbohatší jsou také nejchytřejší, což platí o epidemiologii a dalších oblastech vyžadujících značné expertní znalosti.

Trump, který plánoval postavit svou kampaň na síle ekonomiky, si pochopitelně zoufale přeje, aby koronavirus zmizel, naznačuje Krugman. Skutečnost je podle něj ale taková, že Spojené státy by neměly zvažovat opětovné otevření ekonomiky, dokud dramaticky nesníží počet nakažených a podstatně rozšíří testovaní, aby šlo v případě hrozící druhé vlny nákazy promptně zasáhnout.

"Dobrou zprávou je, že mnoho guvernérů to zřejmě chápe a že Trump pravděpodobně nemůže přehlasovat jejich lepší úsudek," tvrdí ekonom. Za špatnou zprávu naopak označuje to, že guvernéři amerických států - kteří se celkově ukazují jako lepší, než se čekalo - nyní musejí bojovat na dvou frontách, se smrtící nemocí a zároveň s lídrem země, který dělá vše pro to, aby sabotoval jejich úsilí.