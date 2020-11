Spor o restrikce kvůli koronaviru: Nejvyšší soud USA dal za pravdu věřícím

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nejvyšší soud Spojených států ve středu dal za pravdu křesťanským a židovským skupinám, jež napadly nejnovější restrikce v koronavirových ohniscích v New Yorku, informovala agentura Reuters. Podle agentury AP to v praxi znamená, že stát dočasně nesmí omezovat maximální účast ve svatostáncích, které se nacházejí v částech New Yorku těžce zasažených koronavirem.