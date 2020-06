Spravedlnost Floydovi: Vlna protestů v USA aneb ‘Na našich životech také záleží‘

Členové afroamerické komunity ve Spojených státech vyšli do ulic, aby poukázali na rasově podmíněné chování policie. Stalo se tak v reakci na smrt George Floyda, který zemřel krátce po tom, co byl násilím zadržen příslušníky minneapoliské policie za údajnou platbu padělanými bankovkami v místním obchodě.

Dle stanice BBC muže poté, co se ho policistům nepodařilo přemístit do policejního auta, jeden ze strážníků srazil na zem a přitlačil mu krk kolenem k chodníku. Floyd dle svědků strážníkovi několikrát zopakoval, že nemůže dýchat, ten ho ale nepustil. V momentě, kdy se mu druhý z policistů pokoušel nahmatat puls, bylo už pozdě.

Videa natočená na telefony kolemjdoucích přitom ukazují Floyda, jak opakovaně tvrdí policistům, že je klaustrofobik. Floyd nebyl ani ozbrojený, strážník na něj i přes to při zatýkání vytáhl zbraň. Policista Derek Chauvin nyní čelí obvinění z vraždy, pro členy afroamerické komunity to však podstatu tohoto činu neřeší.

Protesty proti policejní brutalitě a za práva Afroameričanů začaly právě ve městě Minneapolis, kde se čin udál. Brzy následovaly další v New Yorku a Los Angeles. Zatímco se ale tyto pochody obešly bez závažnějších projevů násilí, v Atlantě demonstranti podpalovali policejní auta, vysklili i okna hlavního sídla mainstreamové stanice CNN.

Jeden z protestantů dokonce vyšplhal na vrchol nápisu CNN, kde mával vlajkou s heslem „Na životech černochů záleží“. U sídla CNN došlo i k přímé potyčce demonstrujících s policií. V reakci na výzvu policie, aby protestující vyklidili ulice, začali účastníci pochodu postupně zapalovat americké vlajky a házet skleněné lahve po policistech.

Protesty se nesly v podobném duchu i v ostatních městech napříč Spojenými státy. V Denveru vyzval účastníky plánované demonstrace místní starosta, Michael Hancock, k poklidnému pochodu. Přestože se většina zúčastněných chovala umírněně, našli se i tací, kteří se snažili dav vyprovokovat k násilí.

Během tří pochodů, které se v Denveru uskutečnily v průběhu tří dnů, byli dle deníku Telegraph zraněni 3 policisté, 13 účastníků bylo začteno za loupež, ublížení na zdraví a vandalství.

Díky příspěvku na sociálních sítích, který uveřejnil Chauvinovu adresu, se seřadila i malá skupinka před jeho domem na Floridě. Demonstranti drželi nápisy s hesly „Řekl, že nemohl dýchat“ nebo „Spravedlnost pro George“. Místní policie ale informovala, že se Chauvin momentálně v místě bydliště nenachází.

Podobných protestů a pochodů začalo ve Státech přibývat. Od středy minulého týdne se uskutečnily na příklad v různých městech v Novém Mexiku, Kalifornii, Ohiu, Texasu, Mississippi, Kentucky nebo v Nevadě.

Ve směs se zpočátku jednalo o poklidné demonstrace. Postupně ale začaly gradovat a mimo potyček s policí často došlo i k přestřelkám, blokádě silnic nebo rabování okolních obchodů. Mnohé z těchto protestů trvaly i několik hodin nebo dokonce i dní.

Centrem demonstrací se stal i Bílý dům ve Washingtonu, který musel být v pátek zcela uzavřen. Ohromné pobouření vyvolal kontroverzní tweet prezidenta Trumpa, který na twitteru označil demonstranty za „gaunery“ a ve stejném příspěvku prohlásil, že přirozenou reakcí na rabování je střelba.

Heslo „when the looting starts, the shooting starts“, které ve svém příspěvku Trump použil, je totiž přímou citací někdejšího velitele miamské policie, Waltera Headlyho. Tento výrok byl v roce 1967 označen jako silně rasistický poté, co jeho prostřednictvím Headly obhajoval zásah provedený jeho sborem v místní chudinské čtvrti ovládané místními gangy.