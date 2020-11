Stanice Fox News takový souboj ještě nezažila. Kvůli interpretaci voleb ztrácí diváky, píše CNN

Brian Stelter, který kryje dění v médiích pro kanál CNN, uvedl, že se teď mnoho Trumpových příznivců přiklonilo ke stanicím Newsmax a One America News, které označují za volebního vítěze Trumpa.

Hlavní média čekají na Trumpovo přiznání volební porážky a domnívala se, že se to stalo v neděli, kdy Trump tweetoval bez použití Bidenova jména, že "on zvítězil, protože byly volby zmanipulované". Později se vrátil ke svému původnímu názoru, totiž že Biden je vítěz jenom v očích určitých médií a že on sám nic neuznává. Volební výsledky se snaží právně napadnout.

This is why @FoxNews daytime and weekend daytime have lost their ratings. They are abysmal having @alfredenewman1 (Mayor Pete of Indiana’s most unsuccessful city, by far!) on more than Republicans. Many great alternatives are forming & exist. Try @OANN & @newsmax, among others! https://t.co/ewHE8GBRNy