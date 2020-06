Starosta New Yorku zrušil zákaz vycházení o den dřív

Zákaz vycházení, který vyhlásili de Blasio a guvernér státu New York Andrew Cuomo, trval vždy od 20:00 do 05:00. Ke zrušení opatření vyzývali starostu městští zastupitelé, podle nichž jím policie ospravedlňovala zatýkání a používání obušků a pepřového spreje proti lidem, kteří omezení nerespektovali.

Původně měl zákaz nočního vycházení, v New Yorku první za několik desítek let, přestat platit v pondělí. To je zároveň den, kdy největší město USA začne uvolňovat opatření přijatá před více než dvěma měsíci v souvislosti s koronavirovou pandemií.

"Včera (v sobotu) a minulou noc jsme byli svědky toho zdaleka nejlepšího z našeho města," uvedl de Blasio na twitteru s tím, že konec zákazu vycházení vstupuje v platnost okamžitě. "Zítra (v pondělí) učiníme první velký krok k restartu," dodal starosta.

V sobotu i po osmé hodině večerní až tisíce demonstrantů pokračovaly v pochodu Manhattanem a Brooklynem, zatímco policie tomu jenom přihlížela a nezasahovala.

Ve městech napříč Spojenými státy se v posledních téměř dvou týdnech konají protesty za rasovou a sociální spravedlnost, vyvolané úmrtím neozbrojeného černocha George Floyda v Minneapolisu při brutálním policejním zákroku. Mnohde ale někteří lidé využili protestů k rabování a výtržnostem. Někde byly na pomoc policistům povolány národní gardy.

V New Yorku místní politici i obránci lidských práv vyzývali k ukončení zákazu nočního vycházení. Podle nich jen vyvolávalo zbytečné napětí, když se policie pokoušela dodržování opatření vynucovat.

Prezident Trump dnes nařídil stáhnout národní gardu z Washingtonu, kde je podle něj situace už dostatečně pod kontrolou. "Nařídím naší Národní gardě, aby se nyní, kdy je vše pod dokonalou kontrolou, začala stahovat z metropole Washingtonu. Půjdou domů, ale mohou se rychle vrátit, pokud bude třeba," napsal Trump a dodal, že minulou noc se konalo mnohem méně protestů, než se čekalo.

Protesty vyvolané zabitím George Floyda se i o víkendu konaly nejen v amerických městech, ale také ve světě. V Evropě například v Londýně, Paříži, Římě či Kodani. Demonstrace ve Washingtonu a desítkách dalších amerických měst vykazovaly podle agentury AP výrazně nižší úroveň napětí a sporů, než tomu bylo po většinu uplynulého týdne.