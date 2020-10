Stát Michigan zakázal lidem přiblížit se k volebním místům se zbraní

Podle listu The Detroit News ovšem Bensonová zřejmě překročila své pravomoci dané ústavou. Michiganské zákony podle tohoto zdroje nevymezují místa, kde není možné u sebe mít zbraň, a Bensonová nemá právo vydávat podobné nařízení, protože to přísluší jedině parlamentu.

Tajemnice nařídila, že lidé se střelnou zbraní nesmějí být v blízkosti volebních míst v okruhu 30 metrů. "Svobodné, spravedlivé a bezpečné volby jsou základem naší demokracie. Jsem odhodlaná zajistit oprávněným michiganským občanům uplatnit své základní právo bez obav z hrozeb, bez zastrašování a bez obtěžování. Zákaz přinášet zbraně k místům, kde občané volí, je nezbytný pro ochranu všech voličů," uvedla ke svému rozhodnutí Bensonová. Pracovníci volebních komisí mají k volebním místům instalovat značky znázorňující zákaz střelné zbraně.

Michiganders have a fundamental right to vote freely and safely. Period.



Prohibiting the open-carry of firearms in voting areas ensures they can cast their ballot in person on Election Day without fear of threats, intimidation or harassment. More here: https://t.co/mVNWb9lCwH