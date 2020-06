Stát Mississippi odstraní z vlajky znak Konfederace, symbolizuje rasismus

Pro odstranění se o víkendu vyslovily obě komory zákonodárného sboru. Jmenovaly také výbor, který navrhne novou vlajku. Guvernér Tate Reeves již v sobotu uvedl, že zákon podepíše, pokud bude schválen.

The legislature has been deadlocked for days as it considers a new state flag. The argument over the 1894 flag has become as divisive as the flag itself and it’s time to end it.

If they send me a bill this weekend, I will sign it. pic.twitter.com/bf3vyzuObt