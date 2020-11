V USA pokročili ve snaze nahradit sbor volitelů. Iniciativu přímé volby podpořilo Colorado

Mezistátní smlouva usilující o nahrazení sboru volitelů hlasem lidu známá jako National Popular Vote Interstate Compact (NPVIC) byla poprvé přijata státem Maryland v roce 2007. Maryland se tak zavázal k přidělení svých volitelů tomu kandidátovi, který získá nejvíce přímo odevzdaných hlasů na úrvovni celých Spojených států.

Postupně se k úmluvě přidávaly další státy, posledním signatářem se stal stát Colorado. Tato mezistátní dohoda může ovšem vstoupit v platnost pouze za předpokladu, že ji přijme dostatečný počet států, aby počet jejich volitelů v součtu odpovídal minimálně 270 hlasům. Díky Coloradu pokrývá celkem 15 států a D.C. aktuálně 196 hlasů.

Ve chvíli, kdy by státy hranici 270 hlasů prolomily, zavázaly by se k odevzdání svých volitelů kandidátovi, který ve volbách získal nejvíce hlasů bez ohledu na to, zda zvítězil i v jejich státě. Sbor volitelů by tak nadále existoval, v rámci NPVIC by se však jednalo o pouhou formalitu.

Colorado bylo paradoxně prvním státem, který se pokusil tuto reformu prosadit. Ta byla ovšem několikrát odmítuta, naposledy ji odmítli sami občané prostřednictvím referenda. Prozatím dohodu přijaly pouze demokratické státy, podporu jí ovšem vyjádřil i bývalý předseda Republikánského národního výboru Michael Steele.

Tato iniciativa má ale i své odpůrce. Ti tvrdí, že prezidenští kandidáti by svou kampaň soustředili do větších měst, která většinou upřednostňují demokraty. John Koza, jeden z původních iniciátorů dohody, s tímto tvrzením však nesouhlasí. ,,Víme, jak vypadají kampaně nyní a na tom by se nic nezměnilo, jen by tak probíhaly v celé zemi," uvedl Koza.

Podobný názor má i koordinátorka kampaně pod názvem Yes on National Popular Vote Sylvia Bernsteinová. ,,Vítězem voleb by měl být kandidát s největším počtem hlasů stejně jako v našich ostatních volbách," uvedla. I ona je toho názoru, že kandidáti by měli být spíše vybídnuti k tomu, aby kampaň vedli napříč celou zemí a ne jen v rámci klíčových "swing states".

Naproti tomu Don Wilson, starosta města Monument v Coloradu tvrdí, že NPVIC narušuje suverenitu jednotlivých států a jejich nezávislost na mínění ostatních. Wilson zároveň dodal, že bude o vyhlídkách dalších států ohledně možného přijetí dohody s jejich představiteli hovořit. Koza svou pozornost obrátí na Virginii, kde by o podepsání dohody měl nyní rozhodovat místní Senát.

Příznivci i odpůrci NPVIC se ovšem shodují na tom, že pokud k jejímu uzákonění dojde, stane se okamžitě předmětem několika soudních sporů. Lidé, kteří za touto iniciativou stojí, si jsou ovšem téměř jisti, že soudy rozhodnou v jejich prospěch. Způsob, jakým státy přidělují své volitele, totiž dle Ústavy Spojených sátů spadá do kompetencí jednotlivých státních legislativ.