Stav nouze. U Santa Barbary v Kalifornii vypukl požár, bleskurychle se šíří

Hořet začalo v pondělí odpoledne místního času (dnes po půlnoci SEČ) v národním parku Los Padres nedaleko Santa Barbary. Oheň, kterému hasiči nedokázali čelit, se poté začal rychle šířit, v postižené oblasti byla nařízena evakuace a úřady otevřely nouzová ubytovací střediska.

Please stay safe for anyone living close to the 154 and to the firefighters up there right now!! Just made it down safely and my eyes still can’t believe what’s happening #CaveFire #SantaBarbara pic.twitter.com/o5F0eGq1kC