Stížnost na Trumpův telefonát zveřejněna, řeší ji Kongres

Nejmenovaný stěžovatel z prostředí amerických tajných služeb poukázal na to, že Trump vyvíjel nátlak na Kyjev, aby dál vyšetřoval jeho demokratického rivala Joea Bidena a jeho syna, čímž podle autora stížnosti výrazně překročil své pravomoci. Podle šéfa Bílého domu je záležitost součástí politického boje.

Stěžovatel považuje Trumpův telefonát za možné ohrožení národní bezpečnosti a zneužití funkce k osobnímu prospěchu. Jako závažný prohřešek vnímají červencový telefonický rozhovor i demokraté, kteří jej interpretují tak, že šéf Bílého domu v podstatě žádal cizí mocnost, aby zasáhla do amerických prezidentských voleb v roce 2020, kdy může být Joe demokratickým kandidátem. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů, demokratka Nancy Pelosiová dnes řekla, že prezident takto porušil svou přísahu, a obsah stížnosti se proto podle ní stane "hlavním bodem" chystané ústavní stížnosti, kterou chtějí demokraté předložit Kongresu a zahájit tak proces sesazení hlavy státu.

Sám Trump dnes celou záležitost označil za součást politického boje a uvedl, že zveřejněná stížnost postrádá důvěryhodnost, protože je založena na informacích z druhé ruky.

Stížnost dnes nechal zveřejnit sněmovní výbor pro kontrolu zpravodajských služeb, který kauze později věnoval veřejné slyšení, na které předvolal úřadujícího šéfa amerických zpravodajských služeb Josepha Maguirea. Ten musel vysvětlovat, proč srpnové podání takzvaného whistleblowera zadržoval a nepředložil okamžitě Kongresu tak, jak mu ukládá zákon. Maguire způsob postoupení stížnosti obhajoval; podle něj byla prodleva způsobena "bezprecedentní situací", neboť předmětem stížnosti je prezident Spojených států, který může uplatnit své výsadní právo (executive privilege) neposkytovat informace Kongresu ani veřejnosti. Vedení tajných služeb proto věc dlouze konzultovalo s právníky.

Šéf tajných služeb zároveň označil informace obsažené ve stížnosti za "hodnověrné" a řekl, že její autor "udělal správnou věc" a "jednal v dobré víře".

Komentátoři si všímají zejména toho, že autor stížnosti upozornil na snahu Bílého domu informace o telefonátu co nejvíce odsunout do pozadí a ztížit přístup k jeho přepisu. Podle stěžovatele si zaměstnanci prezidentova aparátu byli vědomi problematického obsahu rozhovoru a podnikli vše pro to, aby nepronikl na veřejnost. Pelosiová v této souvislosti použila slovo "kamufláž".