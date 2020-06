Strašák v podobě druhé vlny. Analytik naznačil, co by se stalo s ekonomikou

Pandemie neskončila

Tento strašák je o to znepokojivější, že americká administrativa radostně mluví o tom, že hospodářství Spojených států čeká silné zotavení z nejhorší recese za posledních 90 let ve tvaru V, uvádí analytik. Dodává, že není nutné být předním epidemiologem, abychom chápali, že pandemie zdaleka neskončila.

"Počty nových koronavirových případů ve světě nyní stoupají nejrychlejším tempem od začátku pandemie," pokračuje ekonom. Podotýká, že například jednadvacet amerických států, včetně Kalifornie, Texasu a Floridy, zažívá znepokojivý nárůst míry nakažených a také v Číně, kde měla pandemii zkrotit drakonická opatření, se objevují nové případy.

Je sotva povzbudivé, že mnozí epidemiologové varují, že přehnaně rychlé a špatně připravené uvolňování karantény přináší riziko zvýšení počtu nakažených, konstatuje Lachman. Útěchou podle něj není ani vzestup velkých politických demonstrací a shromáždění, kde běžně dochází k porušování dodržování patřičného odstupu.

Podle analytika je tak sotva přehnané tvrdit, že druhá vlna pandemie by byla vážným ohrožením výhledu na silné oživení ekonomik, včetně té americké.

"I kdyby druhá vlna nevedla k další ekonomicky rozvratné karanténě, bude mít ničivé dopady na klíčové a zranitelné sektory naší na služby orientované ekonomiky," vysvětluje ekonom. Poukazuje, že pokud by přišla druhá vlna, lidé by s ohledem na vzdálený výhled dostupné vakcíny méně cestovali, pobývali v hotelích, jedli v restauracích a účastnili se konferencí a sportovních událostí.

Pravděpodobný přechod na online výuku na vysokých školách by také zničil ekonomiku mnoha univerzitních měst, upozorňuje Lachman. Dodává, že jedním z dopadů první vlny pandemie bylo urychlení dlouhodobého trendu, který se projevoval například v silně digitalizované americké ekonomice - permanentní práce z domova -, přičemž druhá vlna by jej pouze posílila.

Analytik klade otázku, zda za situace, kdy tolik lidí nakupuje online, skutečně potřebujeme tolik nákupních center a zda při takové míře práce z domova nepřijdeme o obchodní příležitosti, což bude brzdit jakýkoliv zárodek zotavení a pošle ke dnu realitní společnosti.

Můžeme se pouze modlit

Druhá vlna pandemie na světové úrovni by také zvýšila šance, že americkou ekonomiku zasáhne vnější šok, uvádí Lachman. Zmiňuje možnost narušení globálních dodavatelských řetězců, na kterých závisí velká část amerického výrobního sektoru.

Za ještě vážnější hrozbu pro americké hospodářství označuje ekonom možnou velkou krizi na rozvíjejících se trzích v Asii a latinské Americe, která může být větší, než se zpočátku zdálo, stejně jako novou dluhovou krizi v Evropě.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Ekonomiky rozvíjejících se trhů, které se již nyní potýkají s obří ekonomickou bouří klesajících mezinárodních cen komodit, obratem toku kapitálu a slabou vnější poptávkou, by dostaly další ránu," pokračuje Lachman. Obává se, že to by mohlo vyústit ve vážnou vlnu bankrotů těchto trhů, což by mělo potenciál otřást samotným jádrem amerického a světového finančního systému.

Druhá vlna pandemie, která by prohloubila již tak hlubokou recesi, je to poslední, co potřebují silně zadlužené jihoevropské země jako Itálie, jejichž veřejné finance by se v takovém případě vydaly ještě neudržitelnějším směrem, varuje ekonom. Připomíná, že italská ekonomika je desetkrát větší než řecká, což ukazuje, jak závažné dopady může mít italská dluhová krize i pro americkou ekonomiku.

"Musíme se modlit, že Trumpova administrativa nevěří svým radostným slovům, že americká ekonomika směřuje k oživení ve tvarů V," deklaruje analytik. Pak by podle něj šlo doufat, že administrativa chystá krizový plán pro případ, že se ekonomické zotavení zadrhne, pokud nás ještě letos čeká druhá vlna pandemie.