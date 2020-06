Střelba během demonstrace v Kentucky. Na internetu kolují dramatické záběry

Podle agentury AP se na protestu začalo střílet v sobotu kolem deváté večerní místního času (dnes kolem 03:00 SELČ). Policisté se zasaženého muže snažili resuscitovat, ten ale zemřel. Krátce nato se objevily zprávy o dalším postřeleném, který je teď se zraněními v nemocnici, je ale mimo ohrožení života. Policie k incidentu zatím nezveřejnila bližší informace.

"Je tragické, že se z této oblasti pokojného protestu nyní stalo místo činu," řekl starosta města Louisville Greg Fischer.

CONTENT WARNING: This video of today’s shooting at Jefferson Square Park was pulled from the FB livestream of one of Louisville’s more vocal protesters. Absolutely horrifying to see. To my friends, coworkers and anybody else down there, please be vigilant. Please be safe. pic.twitter.com/AT8PiOIKrG