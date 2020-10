Studie: V USA zemřelo během pandemie o 300 tisíc lidí více, než je obvyklé

V úterý vydaná zpráva CDC uvádí, že mezi 26. lednem a 3. říjnem v USA zemřelo o 299.028 lidí více, než kolik je průměr z posledních let za stejné období.

Epidemiologové z CDC uvádějí, že oficiální počty zemřelých s covidem-19, které se na zvýšené úmrtnosti podílejí přibližně ze dvou třetin, jsou patrně podhodnocené.

A new @CDCMMWR estimates since January 2020, 299,000 more people have died than the typical number during the same weeks in previous years. At least 2 out of 3 excess deaths were attributed to #COVID19. Learn more: https://t.co/fg4W6u4e3C. pic.twitter.com/i9TDxrBrTV