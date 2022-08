Svět musí pokračovat v těžbě ropy a zemního plynu, aby udržel civilizaci, řekl Musk

"Realisticky si myslím, že ropu a plyn musíme v krátkodobém horizontu používat, protože jinak se civilizace rozpadne," řekl Musk. Dodal, že není někým, kdo by fosilní paliva "démonizoval", zároveň je však nutné mít jasnou cestu k udržitelné energetické budoucnosti. "Jednou z největších výzev, kterým kdy svět čelil, je přechod na udržitelnou energii a udržitelnou ekonomiku. To bude trvat desetiletí," dodal.

Musk rovněž zmínil, že jeho cílem je do konce roku připravit samořídící vozy Tesla. Doufá, že by se tyto vozy mohly brzy začít prodávat ve Spojených státech a případně i v Evropě, v závislosti na jejich schválení regulačními úřady.

Na dotaz, zda by Norsko mělo pokračovat v těžbě ropy a plynu, odpověděl, že další průzkum je v tuto chvíli podle něj opodstatněný. Výroba elektřiny z větrných elektráren v Severním moři v kombinaci se stacionárními akumulátory by se ale mohla stát důležitým zdrojem energie a mohla by poskytnout silný a udržitelný zdroj energie v zimě.

Vítr na moři má podle Muska obrovský nevyužitý potenciál. Současně je ale Musk podle svých slov zastáncem jaderné energie. "Pokud máte dobře navrženou jadernou elektrárnu, neměli byste ji zavírat, zejména ne právě teď," řekl.

Musk také vyjádřil obavy o porodnost, čímž zopakoval svá dřívější vyjádření z twitteru o nebezpečí populačního kolapsu. "Jednou z méně očividných věcí, které mě znepokojují, je porodnost a myslím si, že je důležité mít dost dětí na podporu civilizace, abychom se nezmenšovali," citovala Muska agentura Reuters.