Světové osobnosti vyzvali USA, aby uvolnily patenty vakcín proti covidu-19

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Přes 175 laureátů Nobelovy ceny a bývalých vrcholných vládních představitelů vyzvalo Spojené státy, aby pozastavily platnost patentů vakcín proti covidu-19. Krok by podle nich přispěl k větší výrobě preparátů a rychlejšímu očkování, a to hlavně v chudších zemích, napsal ve středu deník Financial Times. Mezi signatáři výzvy jsou i bývalý český premiér Jan Fischer, bývalá předsedkyně slovenské vlády Iveta Radičová či bývalý polský prezident Lech Walesa.