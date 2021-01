Světové politiky znepokojilo obsazení Kapitolu: Ostuda, Trump pošlapává demokracii

"Trump a jeho příznivci by konečně měli přijmout vůli amerických voličů a přestat s pošlapáváním demokracie," uvedl německý ministr zahraničí Heiko Maas.

Britský premiér Boris Johnson označil dění ve Washingtonu za "ostudné". "Nyní je klíčové, aby se uskutečnilo pokojné a spořádané předání moci," napsal na twitteru.

"Věříme v sílu americké demokracie," uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron, podle kterého protesty v americkém hlavním městě nevystihují Ameriku.

Víru v sílu amerických demokratických institucí vyjádřil také kanadský premiér Justin Trudeau.

Canadians are deeply disturbed and saddened by the attack on democracy in the United States, our closest ally and neighbour. Violence will never succeed in overruling the will of the people. Democracy in the US must be upheld - and it will be.