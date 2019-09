Skandál kolem telefonátu do Kyjeva může negativně ovlivnit předvolební kampaň, zároveň se ale může obrátit proti svým původcům.

Demokraté v úterý ohlásili zahájení procedury ústavní žaloby (impeachmentu), kterou si prezident vysloužil dosud neobjasněným červencovým telefonátem s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump v něm měl vyzvat k obnovení kauzy Huntera Bidena, syna hlavního kandidáta demokratů pro prezidentské volby Joea Bidena. Trump prý hrozil, že v opačném případě Kyjev nedostane slíbenou finanční pomoc.

Na problematický telefonát upozornil nejmenovaný pracovník amerických tajných služeb, který informoval nadřízené. Ministerstvo spravedlnosti ale jeho udání smetlo se stolu. Bílý dům nyní oznámil, že text telefonátu ještě dnes zveřejní; do konce týdne pak má být zveřejněno samotné udání.

Rozhodnutí demokratů spustit proceduru impeachmentu podle listu The Wall Street Journal někteří Trumpovi poradci přivítali, protože jsou přesvědčeni, že se takový krok prezidentovým odpůrcům vymstí. Sám Trump na twitteru napsal, že možnost ústavní žaloby jeho volební šance zvýší. Nezdržel se ale zároveň hněvivé kritiky demokratů, kteří podle něj spustili nový hon na čarodějnice a prezidenta pronásledují.

Trumpa rozezlilo, že ukrajinský skandál zastínil jeho úterní projev na zasedání Valného shromáždění OSN. "Tak důležitý den ve Spojených národech, tolik práce a tolik úspěchů. A demokraté to záměrně museli zničit a poškodit úpadkovými zprávami o honu na čarodějnice. Pro naši zemi je to tak špatné!" napsal prezident.

Zděšení a pohoršení Trumpa dokládaly jeho twitterové útoky na politické odpůrce. "Pelosi, Nadler, Schiff a samozřejmě Maxine Watersová! Věřili byste tomu?" napsal prezident. "Nikdy přepis telefonátu neviděli. Totální hon na čarodějnice!" pokračoval. "TÝRAJÍ PREZIDENTA!" ulevil si šéf Bílého domu.

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Procedura impeachmentu, které Trump čelí jako čtvrtý prezident v dějinách USA, je dnes hlavní zprávou amerického tisku. List The New York Times označil krok demokratů za "ohromující vývoj". Opoziční strana skoncovala s měsíci váhání a rozhodla se k dramatickému obratu a trpké konfrontaci mezi dolní kongresovou komorou ovládanou demokraty a "vyzývavým prezidentem, který kašle na ústavní normy", napsal newyorský list.

Deník The Washington Post ohlásil začátek politického boje, který dál rozdělí zemi a bude mít následky pro budoucnost obou hlavních politických stran. Kdo na takovém boji vydělá, je nejasné, soudí list.

Hlavní komentátor televize Fox News a Trumpův stoupenec Sean Hannity prohlásil, že po "partajnickém honu na čarodějnice je tato země méně bezpečná".

“He (Trump) has already been suffering from this type of a Witch Hunt since before his Inauguration. If it’s not one thing, it’s another. It’s a DISGRACE!” @pnjaban @LouDobbs pic.twitter.com/9I9kXo2B8V — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019

Chování kongresových demokratů je podle něj chaotické a hysterické. "Co se nyní děje, navždy změní způsob, jakým jakýkoli budoucí prezident ve své roli nejvyššího velitele bude moci volně komunikovat se světovými vůdci," řekl Hannity. "Demokraté Trumpovi velmi prospěli, protože se jim to vymstí a vrátí se jim to jako plivanec do tváře," předpověděl komentátor.