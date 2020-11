Takhle se s prezidentem nemluví, vzkázal rozhořčený Trump reportérovi

Šéf Bílého domu podle amerických médií v Den díkůvzdání přijímal otázky poprvé od termínu prezidentských voleb, v nichž podle částečně potvrzených výsledků zvítězil kandidát Demokratické strany Joe Biden. Vypjatý okamžik přišel poté, co se reportér Reuters Jeff Mason zeptal, zda Trump uzná porážku, když na ni 14. prosince dá razítko sbor volitelů.

"Bude to velmi těžké uznat," řekl prezident. Následně opakoval obvinění o volebních podvodech, pro která nepředložil žádné důkazy, na dotaz ovšem neodpověděl. Jasná odpověď nepřišla, ani když Mason otázku položil podruhé a potřetí, a reportér následně prezidentovi skočil do řeči.

"Takhle se mnou nemluvte, jste jenom lehká váha," reagoval Trump, zatímco se Mason omlouval. "Takhle se mnou nemluvte, jsem prezident Spojených států, takhle s prezidentem nikdy nemluvte," pokračoval prezident, načež vyzval ke slovu jiného zástupce médií.

Podobné konfrontace nejsou při tiskových konferencích 45. prezidenta USA ničím výjimečným, Trump za čtyři roky ve funkci mnohokrát novináře obvinil, že jsou zkorumpovaní, neslušní, nebo že pokládají "hnusné" otázky. Zároveň to ve čtvrtek nebylo poprvé, co se prezidentovým terčem stal zpravodaj Reuters. V říjnu Trump prohlásil, že Mason je zločinec, protože neinformuje o údajných zločinech Bidena. O rok dříve jej při společném vystoupení s finským prezidentem vyzval, aby "nebyl neslušný" a položil otázku i zahraničnímu státníkovi.

This was in response to a question about whether he would concede, and a follow-up pressing for an answer, by the least-rude reporter in DC, @jeffmason1.