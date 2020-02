Těsný souboj v Iowě: Buttigieg porazil Sanderse o dva delegáty

Na třetím místě se v Iowě umístila senátorka Elizabeth Warrenová, kterou bude na letním nominačním sněmu demokratů z Iowy zastupovat osm delegátů, bývalý americký viceprezident Joe Biden jich po přepočtu hlasů na svou stranu získal šest a senátorka Amy Klobucharová jednoho.

Americká média se i přes aktualizované výsledky zdráhají oficiálně označit vítěze poněkud chaotického nominačního klání, které v Iowě provázely technické problémy při sčítání hlasů.

Prezidentští uchazeči mají čas do dnešních 19:00 SEČ požádat o přezkoumání výsledků. Spolupracovník silně levicového Sanderse podle agentury AP uvedl, že kampaň senátora bude požadovat částečnou úpravu výsledků z Iowy.

Po volebních shromážděních a primárkách, které se budou v jednotlivých státech USA konat postupně až do června, si demokraté i republikáni na svých velkých sjezdech s tisícovkami delegátů určí své prezidentské kandidáty. Nejbližší primárky se uskuteční v úterý v malém státě New Hampshire, kde půjde o 24 delegátů.

"If you believe in an American future defined by belonging...boldness...unity, this is our chance. New Hampshire, on Tuesday, let's make history and let's go on to defeat Donald Trump in November."



