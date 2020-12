Texas žaluje čtyři státy USA kvůli výsledku voleb, konečné slovo bude mít nejvyšší soud

Texas se svojí žalobou, ke které se přidal i stávající prezident Donald Trump, domáhá zpochybnění výsledku voleb. Podle odborníků na volební právo má ale žaloba malou šanci na úspěch, píše agentura Reuters.

Texas usiluje o zpochybnění výsledků voleb kvůli tomu, že tyto čtyři státy změnily pravidla voleb a rozšířily možnost hlasování poštou. Texaská žaloba ale nepoukazuje na konkrétní případy nesrovnalostí při hlasování. K podnětu se připojilo i dalších 17 států, které vedou republikáni.

Podle ministrů spravedlnosti žalovaných států ale texaský podnět obsahuje "velký počet nepodložených tvrzení", která již odmítly soudy nižší instance. "Neexistují náznaky, že by došlo k jakémukoliv podvodu či k něčemu, co by mohlo zpochybnit správnost volebních výsledků," uvedl ministr spravedlnosti Winsconsinu Josh Kaul.

As we are in various other meritless cases challenging the results of the election, the Wisconsin Department of Justice will defend against this attack on our democracy.