Těžkou podvýživou trpí ve světě 13,6 milionu dětí do pěti let

— Autor: ČTK

Těžkou podvýživou trpí ve světě 13,6 milionu dětí do pěti let a nedostatek potravin je v této věkové skupině zodpovědný za každé páté úmrtí. Uvádí to Dětský fond OSN (UNICEF). Situaci letos ještě o poznání zhoršuje válka na Ukrajině, příčin je ale více, poznamenala agentura DPA.