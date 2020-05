Těžký život domácích mazlíčků v době koronaviru. Nikdo netušil, co se stane

Když Spojené státy vyhlásily karanténu, mnoho lidí se rozhodlo pro adopci zvířete z útulku a ty zely prázdnotou. „To ticho bylo strašidelné“, uvedla Tiffany Laceyová, výkonná ředitelka Animal Haven, organizace, která zachraňuje zvířata. Ale podle Laceyové trvalo jen zhruba dva týdny, než začaly opět telefony vyzvánět a lidé nahlašovali osiřelá zvířata, protože jejich majitelé zemřeli na covid-19. Především v New Yorku, který je považován za ohnisko viru SARS-CoV-2, zaznamenal téměř třetinu úmrtí v celých Spojených Státech.

Miami-Dade County Animal Services uvedlo, že mají v péči 30 domácích mazlíčků, jejichž majitelé zemřeli na onemocnění covid-19 nebo jsou hospitalizováni. Newyorské centrum péče vzalo pod svá křídla až 60 psů a koček, a protože kapacita není dostatečná, přijímají zvířata další útulky jako například Animal Haven. „Věděli jsme, že se to stane, ale netušili jsme, že tak závratnou rychlostí,“ řekla Laceyová pro CNN.

Desetiletý mopslík Bo, který je hluchý a slepý, osiřel poté, co jeho majitel zemřel na onemocnění covid-19. Členové rodiny majitele uvažovali o uspání pejska kvůli jeho věku a stavu, nakonec se však rozhodli, že ho odvedou do Animal Haven a Bo si našel novou rodinu. Laceyová poukázala na to, že ne všichni mají takové štěstí ve formě rodiny nebo přátel a mnoho zvířat zůstává uzavřeno v bytě, aniž by o nich někdo věděl.

Americká společnost pro prevenci týrání zvířat nabádá, aby si každý jedinec vytvořil krizový plán v případě, že žije sám a musel by být hospitalizován. Důležité je připravit očkovací průkaz zvířete, jídlo a léky, pokud nějaké užívá, protože by se mohlo stát, že člověk v nemocnici zůstane až několik týdnů a nejdůležitější je určit člověka, který péči převezme.

V New Yorku spustili program pro majitele a jejich mazlíčky, kteří si nemohou v době pandemie dovolit výdaje navíc za stravu a zdravotnickou péči. Spustili horkou linku, která nabízí podporu ve formě donášek stravy zdarma nebo zdravotní péči, protože smyslem horké linky je, aby organizace udržely mazlíčky se svými rodinami, nikoliv aby putovali do útulku. Massachusetts SPCA hovoří o sedmi zvířatech v jejich péči, ale jen tři jsou majitelů, kteří zemřeli na onemocnění covid-19. Čtyři byli odvedeni do útulku, protože jejich majitelé se kvůli finančním důvodům nedokázali o domácí mazlíčky postarat.

Díky tomu, že útulky byly prázdné, mají v současné době větší možnosti pro ubytování nových psů a koček, avšak jsou připraveni na možnost, že kvůli propouštění zaměstnanců kvůli pandemii budou muset zvířata začít odmítat. „Tato situace se velmi liší od jiných ekonomických krizí, protože nevíme, kdy se věci vrátí do normálu a jestli se vůbec vrátí,“ řekla Anna Rafferty-Arnoldová, ředitelka Massachusetts SPCA, a dodala, že situace je nepředvídatelná a musí se připravit na veškeré možnosti.