The Guardian: Žena zabitá v Kapitolu zastávala konspirační teorie

"Ne, kurva, to tedy ne!" odpověděla Harrisové Ashli Babbittová. "Žádné roušky, ani ty, ani Biden znásilňující děti, a žádné vakcíny... dřepni si na svou podvodnickou prdel..."

Babbittová ale nezůstala jen u psaní tweetů, informuje The Guardian. Měla v plánu hned další týden odletět do Washingtonu, aby se zúčastnila velké demonstrace požadující, aby byl do prezidentského úřadu uveden Donald Trump, nikoli Biden. A byla zastřelena během chaotické invaze Trumpových stoupenců do Kapitolu, během níž zemřeli čtyři další lidé včetně policisty střežícího tuto budovu.

Od 6. ledna, kdy Babbittová a další Trumpovi stoupenci vpadli do budovy Kapitolu a přinutili členy Kongresu, aby utekli nebo se schovali, se sociální sítě staly zdrojem informací o její radikalizaci.

Účet Babbittové na twitteru ukazuje ženu, která se po celé měsíce zaníceně zabývala konspirační teorií líčící demokratické zákonodárce jako odporné pedofily, a pak ji přesvědčily - a rozlítily - lži Trumpa a jeho spojenců o volebním podvodu.

Po celé týdny, než se připojila k davu ve Washingtonu, přeposílala Babbittová nepravdivá tvrzení jak samotného Trumpa, tak jeho právních zástupců Lincolna Wooda a Sidneyho Powella, o masivním podvodu s hlasy a o tom, že prezidentské volby v roce 2020 ve skutečnosti vyhrál Trump.

Mnoho z tweetů Babbittové ji podle odborníků na extremismus řadilo mezi ty, kdo věří konspirační teorii QAnon, podle níž se Donald Trump snaží zachránit svět před spiknutím satanistických pedofilů včetně demokratických politiků, jako je Biden, a hollywoodských celebrit, a že brzy své nepřátele požene před spravedlnost.

Babbittová nebyla vůdčí osobností nebo člověkem s větším vlivem v rámci hnutí QAnon, uvádí expert Marc-André Argentino, který studuje QAnon a další extremistické skupiny. Nevkládala příliš mnoho vlastního obsahu, ani neprodávala témata QAnonu. Ale od února 2020 pravidelně o této konspirační teorii psala na twitter a její příspěvky byly velmi četné - asi 50 denně; v den prezidentských voleb vložila na twitter celkem 77 příspěvků.

Na jejích sociálních účtech se také objevovaly vzkazy skeptické vůči rouškám a opatřením na ochranu veřejného zdraví. Začátkem prosince reagovala vztekle na zprávu, že kalifornské úřady veřejného zdraví znovu vyhlásí nařízení nevycházet z domu, aby zabránili šíření koronaviru, které sílilo v jižní části Kalifornie. "To jsou ty komoušské voloviny," napsala.

Konspirační teorie QAnon je navzdory šokujícím tvrzením o týrání dětí v podstatě politickým hnutím, a ne jen osobním bludem, uvádějí odborníci. "Lidé, co se vydali ke Kapitolu, se nesnažili pouze zachránit Trumpa; snažili se zastavit nastupující multirasovou demokracii, o níž věřili, že zavede radikální levicovou globalistickou agendu," řekla Joan Donovanová, ředitelka výzkumu Shorensteinova centra pro média, politiku a veřejnou politiku.

Babbittová na twitter napsala, že protest 6. ledna bude klíčovým okamžikem pro celou zemi. "Nic nás nezastaví... můžou se snažit a snažit a snažit, ale bouře už je tady a za necelých 24 hodin se snese na (Washington) DC...(změníme) temnotu na světlo!" uvedla s odvoláním na klíčová hesla QAnonu.

Od roku 2018 je QAnon ve Spojených státech zařazen mezi potenciální riziková ohniska domácího teroru, a je spojován se sérií násilných a trestných činů.

Během shromáždění 6. ledna Babbittová poslouchala, jak Trump vyzývá své stoupence, aby se vydali ke Kapitolu, kde zákonodárci oficiálně potvrzovali výsledky voleb. "Slabostí nikdy zemi zpátky nezískáte. Musíte ukázat sílu. Musíte být silní," řekl jim Trump.

"Bylo úžasné vidět prezidenta mluvit," prohlásila poté Babbittová podle videonahrávky umístěné na facebook, kterou získal zpravodajský server TMZ. "Celý dav nás půjde ke Kapitolu. Tohle je moře červeno-bílo-modrých vlastenců," dodala s širokým úsměvem.