Tisícům lidí na jihu USA po hurikánu Ida hrozí týdny bez elektřiny

Ida zasáhla Louisianu v neděli kolem poledne místního času jako hurikán čtvrté kategorie na pětibodové škále. Provázel ji vítr o rychlosti až 240 kilometrů v hodině. Stala se pátým nejsilnějším hurikánem, jaký kdy zasáhl pevninu, poznamenala AP. Následně bouře s postupem na sever slábla, vítr v ní nyní podle Národního centra pro hurikány (NHC) dosahuje rychlosti zhruba 48 kilometrů za hodinu. Bouře si přímo vyžádala nejméně dvě oběti. Úřady dříve informovaly o motoristovi, který se utopil v New Orleansu, na dalšího člověka u města Baton Rouge spadl strom.

V sousedním státě Mississippi v noci na dnešek zemřeli dva lidé a dalších deset jich bylo zraněno, když se pod nimi probořila silnice. Neštěstí podle místních úřadů patrně souviselo s přívalovými deštěm, který s sebou bouře Ida přinesla. Do zhruba šest metrů hluboké díry, která vznikla odplavením části dvouproudé silnice, spadlo sedm vozidel, napsal zpravodajský server stanice CNN.

Silný vítr a déšť v regionu zpustošil elektrickou síť, bez elektřiny se ocitlo celé New Orleans a stovky tisíc dalších obyvatel státu. Zatím není jasné, kdy se dodávky podaří obnovit.

Podle guvernéra Louisiany Johna Bela Edwardse s opravou elektrických sítí pomáhá na 25.000 pracovníků, další se očekávají v následujících dnech. Jeho kancelář škody na elektrickém vedení označila za "katastrofální" a na některých místech mohou být dodávky obnoveny až za několik týdnů. Úřady v okrese Jefferson Parish jižně od New Orleansu uvedly, že výpadek potrvá nejméně tři až čtyři týdny.

Obyvatelé Louisiany se navíc připravují na vlnu veder, která podle CNN zasáhne až dva miliony lidí žijících v oblastech poničených hurikánem.

Obyvatelka New Orleansu Pamela Mitchellová AP sdělila, že přemýšlela nad odchodem z města do doby, než se výpadek elektřiny podaří obnovit. Její 14letá dcera Michelle se však rozhodla zůstat, a tak vyklízejí ledničku a potraviny ukládají do přenosného chladicího boxu. Další obyvatelé města se spoléhají na generátory a velkorysost sousedů. Hank Fanberg uvedl, že mu využití jejich elektřiny nabídli sousedé z obou vedlejších domů. Na přípravu jídla ji však využívat nemusí. "Mám gril na plyn i na uhlí," uvedl.