Tlačenice na americkém Astroworld festivalu má devátou oběť

"Bharti byla zářící hvězdou komunity," řekl právník její rodiny James Lassiter, podle nějž Shahaniová zemřela ve středu. "Byla sestrou, dcerou, cílevědomou studentkou, která se chystala promovat na univerzitě Texas A&M s velmi dobrými známkami," dodal.

Tlačenice vypukla na koncertě jen několik minut po začátku Scottova vystoupení v přední části hlediště, kde se lidé nahrnuli k pódiu. Scott v tu chvíli vystupoval se svým hostem raperem Drakem. Podle jedné z žalob, která míří na organizátory festivalu, Scott s Drakem burcovali dav a ve vystoupení pokračovali i poté, co se publikum vymklo kontrole a nastal chaos. Scott rovněž čelí kritice za to, že vystoupení sice přerušil, nicméně následně dokončil, a to i přesto, že desítky lidí již ošetřovali lékaři.

Raper již dříve uvedl, že je událostmi zdrcen a zaplatí rodinám zesnulých výdaje na pohřeb a psychologické poradenství. Jeho představitelé dnes uvedli, že se Scott snaží s pozůstalými aktivně spojit. "Je tou situací rozrušený a zoufale by chtěl vyjádřit svou soustrast a poskytnout pomoc (rodinám) co nejdříve to bude možné. Chce ale respektovat přání rodin ohledně toho, jak se chtějí propojit," uvedli Scottovi zástupci.