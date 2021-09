"To je Amerika, kterou znám." Bush a Harrisová vyzvali na pietní akci k 11. září Američany k jednotě

Bush i Harrisová na akci vyzvali Američany k jednotě, kterou ukázali v dnech po 11. září. Podle Bushe se dny jednoty po útocích dnes "zdají být vzdálené".

Obřad zahájila minuta ticha, po které následoval výčet jmen cestujících a posádky, kteří se postavili únoscům. Čtvrté unesené letadlo díky nim nedorazilo ke svému cíli, kterým podle pozdějšího vyšetřování mohl být Bílý dům nebo sídlo Kongresu. Na palubě zahynulo všech 44 lidí, včetně čtyř únosců.

„Před dvaceti lety jsme všichni různými způsoby, na různých místech, ale ve stejný okamžik zjistili, že se náš život navždy změnil," uvedl Bush, který vystupuje na veřejnosti jen zřídka. "V týdnech a měsících po útocích z 11. září jsem byl hrdý na to, že mohu vést úžasný, odolný a sjednocený lid. Pokud jde o jednotu Ameriky, tyto dny se teď zdají být vzdálené těm našim," dodal.

„Zdá se, že v našem společném životě působí zhoubná síla, která mění každý nesouhlas na hádku a každý argument na kulturní střet. Tolik z naší politiky se stalo pouhou odpovědí na hněv, strach a zášť," prohlásil Bush. "Obáváme se proto o náš národ a naši společnou budoucnost. Přicházím bez vysvětlení a řešení. Mohu vám jen říct, co jsem viděl. V den americké zkoušky a smutku jsem viděl miliony lidí, kteří instinktivně chytili ruku svého souseda a pomáhali si. To je Amerika, kterou znám,“ řekl bývalý prezident Spojených států.

Viceprezidentka Kamala Harrisová v následném projevu uctila ztracené životy a hrdinství cestujících. Podobně jako Bush vyzvala Američany k jednotě. "Co se stalo na letu 93, nám říká mnoho o odvaze lidí na palubě, kteří dali vše, co měli, o odhodlání prvních zasahujících, kteří riskovali vše, a o odolnosti amerického lidu," uvedla Harrisová.

"Ve dnech, které následovaly po 11. září, jsme si všichni připomněli, že v Americe je možná jednota. Také jsme si připomněli, že jednota je v Americe nezbytná. Je zásadní pro naši sdílenou prosperitu, národní bezpečnost a naše postavení ve světě," uvedla Harrisová.

Do Shanksville poté přiletěl prezident Joe Biden, který měl dnes v plánu navštívit všechna tři místa, na která dopadla letadla unesená teroristy. Prezident navštívil místní požární stanici, kde krátce promluvil s přítomnými novináři, před kterými obhajoval stažení vojáků z Afghánistánu. Sedmdesát procent Američanů si myslí, že nastal čas opustit Afghánistán, ale nelíbí se jim, jak jsme to udělali. Ale je těžké komukoli vysvětlit, jak jinak se to dalo provést, řekl Biden televizní stanici CNN. Po New Yorku a Shanksville, kde položil věnec k památníku obětí, uctí také oběti útoku na sídlo amerického ministerstva obrany, Pentagon.

Právě u Pentagonu se dnes dopoledne místního času konala třetí velká vzpomínková akce. Na pietě promluvili americký ministr obrany Lloyd Austin a předseda sboru náčelníků štábů Mark Milley.

Milley ve svém vystoupení mluvil také o amerických vojácích, kteří padli během téměř 20 let války v Afghánistánu. Bylo jich 2461, včetně 13, kteří zahynuli v srpnu při útoku na kábulském letišti. Podle Milleyho se uzavřela "tato hrozná kapitola v historii našich národů". "Sváří se v nás tento den rozporuplné pocity bolesti a hněvu, zármutku a smutku současně s pýchou a nezdolností," řekl nejvýše postavený americký generál.

Spojené státy podnikly invazi do Afghánistánu na podzim roku 2001 a letos v létě se ze země definitivně stáhly. Zemi pak velmi rychle znovu ovládlo radikální islamistické hnutí Tálibán, které před 20 lety poskytovalo útočiště pachatelům atentátů z teroristické organizace Al-Káida. Rychlý pád afghánské vlády podporované USA a Západem vrhl stín na nynější připomínku útoků 11. září 2001.