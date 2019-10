Tragický omyl. Policistka si spletla byt a zastřelila nevinného, soud vynesl trest

Policistka se místo třetího omylem ocitla ve čtvrtém patře a překvapilo ji, že dveře "jejího" bytu nejsou zamčené. Když vstoupila dovnitř, vykročil proti ní nájemník bytu Botham Jean se zmrzlinou v ruce. Tasila zbraň a na místě ho zastřelila. U soudu Guygerová tvrdila, že se obávala o svůj život.

Soud ale její vysvětlení nepřijal, protože údajně byt Bothama Jeana byl dostatečně odlišný od jejího, aby byla záměna nemožná. Jakmile nabyla přesvědčení, že její byt je neoprávněně odemčen, měla podle soudu zavolat posily. To prý Guygerovou nenapadlo.

Případ vyvolal podle agentury AP rozruch v celém Texasu nejen kvůli neobvyklým okolnostem, ale i proto, že policistka je běloška a její obětí byl černoch.

POWERFUL | I have NEVER seen anything that powerful during an impact statement. Botham Jeans younger brother said he forgives her, loves her, and hopes she gives her life to Christ - AND doesn’t want her to serve prison time. My God. #Grace #BothamJean #AmberGuyger @NBCDFW pic.twitter.com/7EoKrWnhSE