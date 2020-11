Transgenderová politička vyhrála volby. Bude senátorkou ve státě Delaware

"Dokázali jsme to. Vyhráli jsme parlamentní volby," napsala na twitteru třicetiletá McBrideová, která bojuje mimo jiné za práva leseb, gayů, bisexuálů, transgenderových a queer osob (LGBTQ). "Doufám, že dnešní noc ukáže dětem z řad LGBTQ, že naše demokracie je dostatečně velká i pro ně," dodala.

Congratulations Madam Senator!! I cannot put into words just how proud and excited I am. It’s a new day in Delaware!! (For our non-DE friends, according to state law, Sarah officially became the sitting Senator for the 1st district at midnight). pic.twitter.com/tH0taXXiTr