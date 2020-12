Tři exprezidenti USA jsou ochotni nechat se očkovat před kamerami

"Prezident Bush mě před několika týdny požádal, abych dal doktorům Faucimu a Birxové vědět, že až nastane čas, chce udělat co bude moci, aby povzbudil svoje spoluobčany k naočkování," řekl Bushův personální šéf Freddy Ford s odkazem na dva odborné členy krizového štábu Bílého domu pro boj s koronavirem. "Vakcíny se musí nejdřív prohlásit za bezpečné a musí je dostat ti, u nichž jsou nejvíce potřeba. Poté si Bush stoupne do fronty na tu svou a rád to udělá před kamerou," dodal.

"Prezident Clinton se rozhodně nechá naočkovat hned, jak pro něj bude vakcína dostupná, což určí priority stanovené zdravotnickými úřady. A udělá to veřejně, pokud to pomůže pobídnout všechny Američany, aby udělali to samé," řekl podle CNN Clintonův mluvčí Angel Urena.

Obama pak v rozhlasovém rozhovoru ve čtvrtek prohlásil, že pokud by vakcínu považoval za bezpečnou právě expert Fauci, tak by mu věřil. "Pokud mi Anthony řekne, že je vakcína bezpečná a může vám dát imunitu proti covidu-19, tak bych si ji rozhodně nechal dát," řekl Trumpův předchůdce. "Možná si ji nakonec nechám dát v televizi, nebo to nechám natočit, aby lidé věděli, že téhle vědě věřím a že to, čemu nevěřím, je nakazit se covidem-19," dodal.

zdroj: YouTube

Bývalí prezidenti USA se čas od času spojují, aby přitáhli pozornost k zásadním společenským záležitostem. George Bush starší se svou ženou Barbarou, kteří jsou již oba po smrti, například krátce po teroristických útocích z 11. září 2001 v New Yorku nasedli na komerční let, aby u Američanů znovu povzbudili důvěru v létání. Bush starší s Clintonem také společně vybírali prostředky na likvidaci následků hurikánu Katrina z roku 2005 i na další charitativní účely.

USA v současné chvíli zažívají zatím nejhorší vlnu pandemie od letošního jara. Odborníci přitom varují, že zemi čeká několik velice těžkých zimních měsíců. Majákem naděje pro mnoho lidí je několik vakcín, které podle závěrečných testů prokázaly vysokou účinnost v prevenci onemocnění covid-19. Nyní ještě přípravky musí schválit americké regulační úřady, následně by mohla začít jejich distribuce mezi většinovou společnost. Významného proočkování velké části populace však podle odborníků bude možné docílit nejdříve za několik měsíců.

Podle průzkumu Gallup z poloviny listopadu by se však dobrovolně nechalo naočkovat jen necelých 60 procent Američanů. Před prvními zprávami o vysoké účinnosti látek vyjádřila ochotu nechat si aplikovat vakcínu jen polovina dotazovaných.