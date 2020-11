Trump a Biden dostali voliče k urnám. Účast může být nejvyšší za více než 100 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Účast v letošních amerických prezidentských volbách by podle deníku The New York Times mohla dosáhnout 67 procent, a být tak nejvyšší za posledních více než 100 let. Znamenalo by to, že svůj hlas ve volbách odevzdalo kolem 160 milionů obyvatel země, napsal list. Z toho více než 101,1 milionu lidí už odvolilo předčasně anebo poštou.