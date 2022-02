Trump a jeho děti musí vypovídat u newyorské prokuratury pod přísahou

Podle soudce Arthura Engorona musí Trumpovy děti k výpovědi nejpozději do 18. března a exprezident do 25. března. Trump se proti rozhodnutí téměř jistě odvolá, píše agentura AP.

Trump čelí v New Yorku dvěma vyšetřováním, jednomu trestnímu a druhému občanskoprávnímu. Podle tamní prokuratury jeho firma manipulovala ve svých finančních záznamech s hodnotou svého majetku, aby si zajistila výhodnější půjčky nebo aby se vyhnula placení některých daní.

Jamesová si předvolala k výslechu Trumpa a jeho dvě nejstarší děti, ti se však obrátili na soud se stížností, že tím demokratická prokurátorka porušuje jejich ústavní práva. Tvrdili, že by tak získala informace, které by pak mohla využít v paralelní kriminální kauze. Obviňují ji rovněž z toho, že Trumpa vyšetřuje z politických důvodů.

Prokurátorka v lednu oznámila, že její tříleté vyšetřování přineslo významné důkazy o možných podvodech ve firmě Trump Organization. Kauza Jamesové se částečně překrývá s prací manhattanské prokuratury, která vede kriminální vyšetřování podezření z daňových podvodů v exprezidentově firmě. V této souvislosti začala stíhat dlouholetého finančního ředitele Trump Organization Allena Weisselberga, který však svou vinu popřel. Jamesová se ke kauze newyorské prokuratury připojila loni v květnu. Trumpovi zatím žádným obviněním nečelí.

Dnešní rozhodnutí soudu přišlo jen pár dní poté, co vyšlo najevo, že se od Trumpa odklonila jeho dlouholetá účetní firma Mazars USA. Uvedla rovněž, že již odmítá ručit za správnost účetních závěrek Trump Organization z let 2011 až 2020, které pro společnost vypracovávala na základě podkladů poskytnutých Trumpem a vedením jeho firmy.

Toto prohlášení by podle pozorovatelů mohlo Trumpovi přinést řadu problémů. Demokraty ovládaný kontrolní výbor Sněmovny reprezentantů dnes řekl, že vzhledem k oznámení firmy Mazars by měla federální vláda zvážit, zda Trumpovi nezrušit pronájem historické budovy poblíž Bílého domu, v níž vybudoval luxusní hotel. Exprezident se hotel chystá prodat se ziskem, podle zákonodárců by však neměl vydělat za situace, kdy pronájem zřejmě získal na základě zavádějících finančních dokumentů.

Trump si historickou budovu pronajal dlouho před svým zvolením. Hotel se však stal v době jeho pobytu Bílém domě předmětem několika žalob, demokraté totiž tvrdili, že se Trump jeho provozováním dopouští střetu zájmů, mimo jiné kvůli tomu, že v zařízení se ubytovávají zahraniční delegace, aby si získaly jeho přízeň.