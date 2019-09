Donald Trump podle agentury Reuters novinářům řekl, že 25. července měl s ukrajinským prezidentem "skvělý telefonát". Rovněž prý nemá problém s tím, aby jeho osobní právník Rudolph Giuliani kvůli tomu vypovídal před Kongresem.

Hunter Biden byl spoluvlastníkem ukrajinské energetické firmy v době, kdy jeho otec byl druhým mužem ve vládě Baracka Obamy. Joe Biden podle vlastního přiznání v roce 2016 zatelefonoval do Kyjeva a pod pohrůžkou zablokování půjček přinutil vládu, aby odvolala generálního prokurátora, který firmu Huntera Bidena vyšetřoval pro podezření z korupce.

“The real story involves Hunter Biden going around the world and collecting large payments from foreign governments and foreign oligarchs.” Peter Schweizer Laura Ingraham Hunter made a fortune in Ukraine and in China. He knew nothing about Energy, or anything else.