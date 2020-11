Trump bez důkazů zpochybňuje regulérnost voleb. Republikáni ho kritizují i hájí

Trump na tiskové konferenci v Bílém domě řekl, že se považuje za vítěze úterních voleb, a zopakoval nepodložené obvinění, že se mu demokraté snaží vítězství ukrást. Výsledky hlasování hodlá podle svých slov napadnout u nejvyššího soudu. Zahraniční tiskové agentury upozorňují, že úřady v USA neodhalily zatím žádné významné nesrovnalosti při hlasování ve volbách.

Bývalý senátor Santorum, který se v roce 2012 neúspěšně ucházel o republikánskou nominaci do prezidentského klání, označil aktuální Trumpovy výroky za nebezpečné. "Žádný zvolený republikán se za toto prohlášení nepostaví. Ani jeden z nich," řekl stanici CNN. Podle něj nebyla většina prezidentových obvinění na tiskové konferenci založena na faktech. Santorum odmítl kritiku států, v nichž se stále sčítají hlasy a upozornil, že v čele dvou z nich - Georgie a Arizony - stojí republikáni.

Ke kritice prezidenta Trumpa se připojil i republikánský guvernér státu Maryland Larry Hogan. Na twitteru napsal, že pro prezidentovy výroky, které "podkopávají náš demokratický proces", neexistuje žádné ospravedlnění. "Amerika počítá hlasy a my musíme respektovat výsledek, jako jsme to dělali vždy. Žádné volby ani osoba nejsou důležitější než naše demokracie," uvedl Hogan, který je předsedou asociace sdružující americké guvernéry.

There is no defense for the President’s comments tonight undermining our Democratic process. America is counting the votes, and we must respect the results as we always have before. No election or person is more important than our Democracy. https://t.co/BOO2iaTsEf