Trump byl varován před koronavirem již začátkem roku. Neudělal nic, věřil Číně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americké zpravodajské služby varovaly politiky před globálními riziky plynoucími z šíření koronaviru již v lednu a únoru. Prezident Donald Trump a zákonodárci však záležitost zlehčovali a nepřijali včas opatření, jež by mohla šíření nákazy zpomalit. Podle listu The Washington Post (WP) to uvedli nejmenovaní činitelé seznámení se zprávami amerických tajných služeb.