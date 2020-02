Trump chce, aby Sněmovna reprezentantů stáhla ústavní žalobu

Senát přitom Trumpa ve středu všech obvinění zprostil a proces tím skončil. Prezident je však podle agentury Reuters kvůli celé aféře stále zahořklý a chystá se ji také zřejmě nadále využívat k útokům na své soupeře v kampani před listopadovými volbami.

Trump se ve čtvrtek krátce po svém osvobození ostře ohrazoval proti svým politickým oponentům, zejména proti demokratce Nancy Pelosiové, jež je předsedkyní Sněmovny reprezentantů, která na Trumpa ústavní žalobu podala. Pelosiová přitom často opakuje, že Trump bude navždy prezidentem, na něhož byla podána ústavní žaloba.

To chce zřejmě prezident podle svého dnešního výroku změnit. "Měli by ve Sněmovně reprezentantů vzít impeachment zpět?" ptal se Trump novinářů před Bílým domem. "Měli, protože se jednalo o politickou falešnou zprávu," odpověděl si prezident.

S nápadem na zrušení ústavní žaloby přišli před několika dny republikánští zákonodárci. Zrušení přitom plánují na příští volební období, pokud by znovu získali ve Sněmovně reprezentantů většinu. "Nemyslím si, že by to mělo zůstat v záznamech," řekl vůdce republikánů v dolní komoře Kongresu Kevin McCarthy s tím, že se jednalo o "nejrychlejší, nejslabší a nejvíce zpolitizovanou ústavní žalobu v historii".

Podle expertů oslovených britským listem The Independent by však takové rozhodnutí po právní stránce nic nezměnilo. "Nemělo by to žádný význam. Rozhodně ne právní význam," prohlásil James Gardner, profesor práva z univerzity v Buffalu. "Mohlo by to mít politickou váhu," dodal.

Trump dnes také naznačil, že se chystá vyhodit z Národní bezpečnostní rady (NSC) svého poradce a experta na Ukrajinu Alexandera Vindmana. Ten v listopadu navzdory zákazu Bílého domu ve Sněmovně reprezentantů dosvědčil, že prezident poprosil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zahájil vyšetřování vůči synovi Trumpova politického rivala Joea Bidena. Právě kvůli této aféře Trump žalobě nakonec čelil.

"Nejsem s ním spokojený. Vy si myslíte, že s ním mám být spokojený?" řekl Trump. Podle dvou nejmenovaných zdrojů agentury Bloomberg se Vindman přesune z Bílého domu na ministerstvo obrany.

Trump dnes naopak označil za nepravdivé nedávné spekulace, že se z podobných důvodů chystá vyhodit personálního šéfa Bílého domu Micka Mulvaneyho. "To byla falešná zpráva. S Mickem mám skvělý vztah," řekl prezident.