Trump chce do dvou týdnů obnovit svoje proslulé volební mítinky

Trumpovi poradci stále ještě neuvedli, kde, kdy a za jakých bezpečnostních podmínek by se setkání měla konat. Trump na twitteru sdílel příspěvek konzervativního komentátora Byrona Yorka, který vyzval k obnovení shromáždění s tím, že by se mohla konat venku a organizátoři by na nich zdarma rozdávali roušky a nabádali návštěvníky k jejich využívání.

"Velká poptávka! Brzy znovu začneme, možná příští týden!" napsal v reakci na Yorkův příspěvek Trump.

Volební mítinky jsou podle serveru Politico Trumpovým nejoblíbenějším způsobem komunikace s jeho podporovateli. Bude na nich usilovat o posílení zřejmě hlavního motivu jeho nadcházející kampaně před listopadovými volbami hlavy státu, a to že nese zodpovědnost za ekonomické zotavení po pandemii, jež uvrhla americkou ekonomiku do hluboké recese. Trump v pátek uspořádal narychlo svolanou tiskovou konferenci po zveřejnění nečekaně příznivých údajů o zaměstnanosti a jeho poradci okamžitě spustili rozsáhlou reklamní kampaň s cílem co nejvíce z nastalé situace vytěžit.

Trumpovy snahy o znovuzvolení se přitom podle řady pozorovatelů ocitly v posledních týdnech na nejisté půdě. Podle celostátních průzkumů i šetření z takzvaných bitevních států, kde se bude souboj o pozici nejmocnějšího muže rozhodovat, si Trump výrazně pohoršil svou reakcí na pandemii covidu-19 i na protesty spojené s úmrtím černocha George Floyda. Za svým demokratickým rivalem Joem Bidenem v mnoha průzkumech silně zaostává.

Republikán Trump chce na mítincích zmobilizovat svou základnu a také vytvořit kontrast s Bidenem, který od začátku pandemie v USA zůstával převážně ve svém domově ve státu Delaware a již měsíce neuspořádal větší veřejnou akci.

Spojené státy se dosud zcela nevypořádaly s koronavirem, který se tam prokázal již u více než 1,9 milionu lidí, z nichž přes 111.000 po komplikacích covidu-19 zemřelo. Trump proto kvůli záměru obnovit masivní předvolební akce zřejmě bude čelit silné reakci svých oponentů. Vzhledem ke stále probíhajícím protestům proti rasismu a policejnímu násilí po celé zemi, jichž se i přes pandemii účastní až desetitisíce lidí, však bude těžší prezidenta za obnovení mítinků kritizovat, míní server Politico.