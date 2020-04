Trump chce kvůli koronaviru pozastavit imigraci do USA. Přihlouplý plán, vzkázali demokraté

"Ve světle útoků neviditelného nepřítele, stejně jako nutnosti ochránit zaměstnání našich SKVĚLÝCH amerických občanů, podepíšu exekutivní příkaz, který dočasně pozastaví imigraci do Spojených států," napsal Trump.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

Podle komentářů amerického liberálního tisku se prezident snaží zneužít nynější krize k tomu, aby dosáhl svých politických cílů a fakticky zastavil migrační proudy na jihu Spojených států. Konzervativní média naopak Trumpovo rozhodnutí vítají jako účinnou zbraň proti skokovému růstu nezaměstnanosti. Podle agentury AP koronavirus už nyní přistěhovalectví do USA výrazně zpomalil, především v důsledku karantény a omezení letecké dopravy.

List The New York Times dnes napsal, že Trumpův záměr je "zatím nejrozsáhlejším pokusem oddělit zemi od zbytku světa". Dalším krokem má být podle listu dočasný zákaz vydávání takzvaných zelených karet, které opravňují držitele k trvalému pobytu v USA. Bílý dům chce rovněž pozastavit vydávání pracovních povolení pro cizince. Rozhodnutí by mohlo padnout v příštích několika dnech, napsal The New York Times. Trump by tak zastavil jak příliv nelegálních migrantů a žadatelů o azyl, tak i legální přistěhovalectví z ciziny.

Trump na twitteru neuvedl, jakých imigračních programů se bude zákaz týkat, ani jak dlouho by měl trvat. Bílý dům zatím podrobnosti nesdělil. Trump opakovaně chválí zákaz vstupu do země pro cestující z Evropy a Číny, který vyhlásil a jež podle něj pomohl zpomalit šíření viru v USA.

Trumpovy záměry vyvolaly okamžité protesty demokratické opozice, podle níž chce prezident odvést pozornost od chyb v boji s nákazou. "V době, kdy země bojuje s pandemií a zdravotníci riskují své životy, prezident útočí na přistěhovalce a svádí na ostatní své vlastní chyby," napsala na twitteru bývalá demokratická prezidentská kandidátka Amy Klobucharová.

As our country battles the pandemic, as workers put their lives on the line, the President attacks immigrants & blames others for his own failures. The order I’d like to see tonight? Testing. Instead he twists “the buck stops here” into this: “the buck stops anywhere but here.” — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) April 21, 2020

Další někdejší kandidát Julián Castro označil Trumpův plán za přihlouplý. "Jakmile utnete imigraci, poškodíte naší ekonomiku, už nyní oslabenou," vzkázal Castro do Bílého domu.

You cut off immigration, you crater our nation’s already weakened economy. It’s that simple @realDonaldTrump. What a dumb move. https://t.co/kHYYy9VN7y — Julián Castro (@JulianCastro) April 21, 2020

Republikánští zákonodárci naopak plán na zastavení imigrace vítají. "Díky, prezidente! Veškeré přistěhovalectví do Spojených států by se mělo zastavit, dokud každý Američan nedostane práci, pokud o ni stojí," napsal a twitteru arizonský poslanec federálního Kongresu Paul Gosar. Konzervativní týdeník Spectator USA dnes napsal, že "vzhledem k desítkám milionů nezaměstnaných Američanů by bylo dobré slyšet jediný udržitelný argument" proti Trumpovu plánu.

Spojené státy evidují přes 42.300 úmrtí spojovaných s nemocí covid-19 a téměř 790.000 nakažených. Obě tyto statistiky jsou nejvyšší ze všech zemí na světě.