Trump chce kvůli migračním sporům zablokovat dotace státům

"Vzhledem k nedávnému verdiktu federálního soudu zadrží federální vláda dotace pro azylová města. Měla by změnit svůj status a stát se neazylovými. Nebraňte zločince!" napsal Trump, aniž uvedl další detaily ohledně plánovaného kroku. Za azylová jsou v tomto kontextu označována města a státy, které nesouhlasí s Trumpovou tvrdou imigrační politikou a přijímají opatření, jež mají v některých ohledech bránit jejímu vykonávání.

Město New York a státy New York, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island, Virginie a Washington zažalovaly v roce 2017 ministerstvo spravedlnosti, které se jim rozhodlo zablokovat dotace v řádu několika milionů dolarů, aby je přinutilo poskytovat federální vládě informace o zadržených přistěhovalcích bez dokladů. Vláda konkrétně chtěla vědět, kdy budou tyto osoby propuštěny, aby je imigrační úřady mohly zadržet při odchodu z vazby či věznice.

Soud nižší instance dal stížnosti států a města za pravdu a přikázal Trumpově administrativě dotace odblokovat. Jeho rozhodnutí pak potvrdily také další tři odvolací soudy. Až ke konci února prohlásil odvolací soud na Manhattanu zadržování dotací za oprávněné. Podle Reuters tak záležitost nejspíše poputuje k nejvyššímu soudu, který často rozhoduje v případě neshody nižších soudů.