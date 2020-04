Trump chce o penězích pro WHO rozhodnout do konce týdne

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

O budoucnosti amerických finančních příspěvků Světové zdravotnické organizaci (WHO) bude rozhodnuto do konce tohoto týdne. Na tiskové konferenci v Bílém domě to v noci na dnešek SELČ prohlásil americký prezident Donald Trump, napsal list The Wall Street Journal. Trump před týdnem pohrozil, že zvažuje kvůli špatné reakci na pandemii nemoci covid-19 pozastavit americké platby WHO.