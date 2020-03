Trump chce vypomoci Američanům kvůli koronaviru hotovostí

"Američané potřebují hotovost teď, prezident jim ji chce dát teď. A když říkám teď, myslím příští dva týdny," řekl na dnešní společné tiskové konferenci s prezidentem ministr financí Steven Mnuchin.

Šeky by měly tvořit část balíčku opatření ve výši 850 miliard dolarů (téměř 21 bilionů Kč), o kterém Bílý dům jedná s Kongresem. Mnuchin dodal, že zahrne i pomoc aerolinkám a hotelům, které jsou kvůli epidemii silně postiženy poklesem poptávky.

"Vyhrajeme to, a myslím a doufám, že to vyhrajeme dřív, než se lidé domnívají," řekl dnes o boji s nákazou koronaviru Trump. Prezident možné nebezpečí, které nemoc COVID-19, kterou nový koronavir způsobuje, představuje, bral dlouho na lehkou váhu. Později navrhoval opatření typu snížení daní. Mnozí ekonomové ale varovali, že dopad takového kroku by byl příliš pomalý a nepomohl by všem potřebným. Navrhovali proto přímou pomoc.

Podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je v USA zaznamenáno 4275 případů onemocnění chorobou COVID-19, počet mrtvých stoupl ve srovnání s pondělním stavem o sedm na 75. Podle jiných informací amerických médií v USA zemřelo na nemoc způsobenou novým koronavirem už 83 lidí.

"Nechceme, aby lidé kvůli tomuto neviditelnému nepříteli přicházeli o práci a neměli peníze na živobytí, uvedl prezident. Na Američany naléhal, aby necestovali, a řekl, že nevylučuje zákaz cestovní do některých částí země. Obyvatelům poradil, aby "si užívali svého obývacího pokoje“.