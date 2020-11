Trump dál zpochybňuje výsledek voleb, americká média začínají bít na poplach

Podle některých médií je snaha Trumpova tábora zpochybnit vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena čím dál agresivnější a může mít pro americkou demokracii vážné následky. Tvrdá kritika už přichází i od některých republikánů, senátor Mitt Romney ve čtvrtek Trumpovo počínání označil za nedemokratické.

Šéf Bílého domu letos opakovaně předesílal, že nebude-li označen za vítěze voleb, odmítne výsledek uznat, přesto mnozí komentátoři povolební vývoj hodnotí jako šokující. Zatímco kampaň soudních stížností vedená Trumpovým štábem a dalšími republikány pomalu ale jistě selhává, vyvolávají nové obavy zprávy o tom, že prezident a jeho spojenci se pokoušejí zasahovat do procesu oficiálního vyhlašování výsledků v klíčových státech. V tomto kontextu agentury Reuters a AP vnímají i dnešní schůzku mezi Trumpem a republikánskými lídry parlamentu státu Michigan.

"Měli bychom jasně říkat, že úsilí poraženého prezidenta vstoupilo do nové fáze. Prohrál svobodné a spravedlivé volby. Prohrál skoro všechny soudní spory, což upevňuje skutečnost jeho porážky. Teď žádá stranické kolegy, aby mu zkrátka prezidentský úřad darovali," hodnotil dnes situaci dlouholetý moderátor veřejnoprávního rozhlasu NPR Steve Inskeep.

Jeho komentář odkazuje na spekulace o tom, že Trump by se mohl ve státech jako Michigan, Wisconsin nebo Pensylvánie pokusit za pomoci republikány ovládaných parlamentů obejít verdikt voličů. Z právního hlediska by byl takový postup přinejmenším diskutabilní a republikánské špičky ve zmíněných státech scénáře o jmenování vlastních prezidentských volitelů odmítají, Reuters nicméně ve čtvrtek napsal, že právě nátlak na lokální zákonodárce je čím dál větší součástí Trumpovy "strategie udržení moci".

Podle deníku The Washington Post hlava státu ve snaze zvrátit porážku využívá síly svého úřadu a tlačí na republikánské činitele v Michiganu, Georgii i jinde. The New York Times ve čtvrtek klasifikoval Trumpův postup jako "troufalé uplatnění hrubé politické síly", které nemá v amerických dějinách obdoby. Star Tribune, což je největší list státu Minnesota, dnes na titulní stránce čtenáře varuje před "anulováním voleb".

Here's the cover of tomorrow's Strib — big news day. pic.twitter.com/Zy4Ka7i000 — Star Tribune (@StarTribune) November 20, 2020

Trump svou neochotu uznat porážku vysvětluje tvrzeními o nesrovnalostech při zpracovávání hlasů. Ačkoli volební orgány jednotlivých amerických států nepředložily žádné informace, které by nasvědčovaly systematickým podvodům, většina čelných představitelů Republikánské strany ve svých veřejných prohlášeních prezidentovy postoje nezpochybňuje.

Najdou se ale i výjimky, přičemž jde o politiky, kteří se dlouhodobě od některých Trumpových činů distancují. "Poté, co nedokázal před žádným soudem prezentovat věrohodný případ rozsáhlého podvodu nebo spiknutí, se nyní prezident uchýlil k otevřenému nátlaku na státní a lokální činitele ve snaze podkopat vůli lidu a zvrátit volby. Těžko si představit horší, více nedemokratické jednání ze strany úřadujícího amerického prezidenta," uvedl senátor Romney.

Dnes se k němu přidal jeho kolega Bob Corker, který v tweetu počínání prezidenta a jeho právníků označuje za nezodpovědné. Další republikánský senátor Ben Sasse zase v prohlášení podotkl, že zástupci Trumpovy kampaně v některých případech u soudů odmítli vznést obvinění o podvodech, "protože lhaní soudcům s sebou nese právní následky". "Jsme zemí zákonů, nikoli tweetů," dodal Sasse.