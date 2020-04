Trump dementoval zprávy o odvolání ministra zdravotnictví, opět napadl média

Na twitteru tuto zprávu, kterou zveřejnily například portál Politico či deník The Wall Street Journal, označil za lež.

"Zprávy, že ministr zdravotnictví Alex Azar bude 'vyhozen', jsou falešné," napsal Trump na twitteru v neděli večer místního času (v noci na dnešek SELČ). Dodal, že média to dobře věděla, ale smyšlenou informaci zveřejnila v zoufalé snaze vyvolat mezi veřejností chaos a zmatek.

Reports that H.H.S. Secretary @AlexAzar is going to be “fired” by me are Fake News. The Lamestream Media knows this, but they are desperate to create the perception of chaos & havoc in the minds of the public. They never even called to ask. Alex is doing an excellent job!

Trump se na twitteru rovněž ohradil proti tomu, že by někdy pandemii nemoci covid-19 označil za kachnu. "Kdy bych něco takového řekl? Řekl jsem, že kachnou jsou nic nedělající demokraté společně se svými partnery z mediálního středního proudu," uvedl. Poznamenal dále, že demokraté sice přiznali, že se mýlili, ale nadále pokračují v šíření lží.

I never said the pandemic was a Hoax! Who would say such a thing? I said that the Do Nothing Democrats, together with their Mainstream Media partners, are the Hoax. They have been called out & embarrassed on this, even admitting they were wrong, but continue to spread the lie!